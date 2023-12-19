Такое решение приняли на Совете народных депутатов.

Администрацию Киржачского района возглавила бывший мэр Собинки Елена Карпова. Её кандидатуру одобрили 19 декабря на Совете народных депутатов.С новой должностью Елену Карпову поздравил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в соцсетях. Он отметил, что район непростой, но очень перспективный и динамично развивающийся, развивается промышленная и туристическая сфера. Глава региона уверен, что опыт и профессионализм Елены Геннадьевны поможет Киржачскому району в развитии.