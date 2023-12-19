Такое решение приняли на Совете народных депутатов.
Администрацию Киржачского района возглавила бывший мэр Собинки Елена Карпова. Её кандидатуру одобрили 19 декабря на Совете народных депутатов.
С новой должностью Елену Карпову поздравил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в соцсетях. Он отметил, что район непростой, но очень перспективный и динамично развивающийся, развивается промышленная и туристическая сфера. Глава региона уверен, что опыт и профессионализм Елены Геннадьевны поможет Киржачскому району в развитии.