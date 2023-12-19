На прошлой неделе жителей сразу двух регионов потрясла страшная авария, которая произошла под Александровом.

На прошлой неделе жителей сразу двух регионов потрясла страшная авария, которая произошла под Александровом.24 пострадавшихНа участке Ярославского шоссе недалеко от дер. Лисавы в аварию попал автобус, в котором в Москву ехал коллектив педагогов, руководителей образовательных организаций и профильного департамента Костромской области.– 13 декабря около 14 часов на 111-м км дороги М-8 в Александровском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автобус столкнулся с большегрузом. Последний ехал в попутном направлении. В автобусе в момент инцидента находилось 49 пассажиров, – уточнили в УМВД России по Владимирской области.В аварии погиб мужчина, управлявший автобусом. На место ЧП выехали полицейские, экстренные службы. Медики осмотрели 24 пассажира, всех, кроме одного, доставили в Александровскую районную больницу. Два педагога попали в реанимацию в состоянии средней тяжести. Ещё шестеро пострадавших обратились за медпомощью в Сергиево-Посадскую больницу, куда добрались самостоятельно.Те, кому помощь оказалась не нужна, дожидались транспорта в пункте обогрева в районе дер. Верхние Дворики.Доставили домойПока на месте аварии работали правоохранители, а за жизни педагогов боролись опытные врачи, в наш регион приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. И уже этим же вечером часть учителей отправили обратно в Кострому.– Восемь человек с травмами средней тяжести пока останутся под присмотром врачей в Александрове. Ещё две пациентки находятся в реанимации, – уточнили в пресс-службе правительства Костромской области.Уже на следующий день учителя прошли обследование у местных врачей. К счастью, пациенты идут на поправку.Тем временем Следком Владимирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Сейчас его продолжают расследовать.Виновата балка?И это далеко не единственное в нашем регионе резонансное ДТП. На днях Суздальский райсуд вынес приговор 41-летнему жителю областного центра. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.Всё произошло в ночь на 13 марта 2023 года. В тот день шёл дождь, переросший в мокрый снег. Владимирец на тягаче с прицепом перевозил 33-метровую железобетонную балку. Причём специального разрешения на транспортировку крупногабаритного груза у него не было.В районе с. Павловское Суздальского района случился настоящий замес: заднюю часть полуприцепа занесло и вынесло на встречную полосу, где тягач ударил «Газель», за рулём которой был 45-летний водитель, и «Мазду» – последней управлял 46-летний мужчина.Потом фуру занесло и развернуло поперёк дороги. Балка перегородила проезд по обеим полосам, попутно задев ещё одну «Газель», за рулём которой находился 46-летний автолюбитель.В результате водитель и пассажир иномарки погибли, тяжкие телесные получил и мужчина, сидевший за рулём ГАЗа.На этом трагедия не закончилась: после тройного столкновения в перегородившую трассу фуру влетел автомобиль «Вольво». И всё из-за того, что виновник ДТП не включил аварийку и не выставил знак аварийной остановки. В итоге 39-летний водитель врезался в бетонную балку – он и его пассажир не выжили...Суд приговорил мужчину к четырём годам колонии-поселения.Ещё одна трагедия, обсуждаемая в области, случилась вечером 13 июня. Тогда жительница столицы ехала на своём «Рено» по территории СНТ «Мир-2» в Филипповском сельском поселении Кирижачского района. На нерегулируемом перекрёстке дама перепутала педали и сбила девочку 2014 г. р., которую потом прижала машиной к дереву.К сожалению, несовершеннолетняя погибла. А женщину отправили в колонию на 1,5 года.Мнение экспертаНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области майор внутренней службы Ирина Гавриченко:– Во время непогоды автомобилистам важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.Водителям лучше не делать резких манёвров и перестроений. При приближении к перекрёсткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Предельно осторожными стоит быть на участках пути, где проводят ремонт.Важно помнить, что при выпадении обильных осадков шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос.