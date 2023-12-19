Одно из свиноводческих предприятий Владимирской области использовало корма для животных без...

Одно из свиноводческих предприятий Владимирской области использовало корма для животных без результатов ветеринарно-санитарной экспертизы.Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В конце ноября 2023 года было проведено контрольное (надзорное) мероприятие. Как уточняют в Управлении - «без взаимодействия путем анализа ветеринарных сопроводительных документов в компоненте ФГИС «ВетИС» «Меркурий» в отношении свиноводческого предприятия Владимирской области».Увы, были зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства, а именно: на предприятие поступили корма (для кормления продуктивных животных) без указания лабораторных исследований и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы.Известно, что вся продукция должна подвергаться строгому контролю для подтверждения ее качества и безопасности.«Корма растительного происхождения также подвергаются ветеринарно-санитарной экспертизе и должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам...» - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.В адрес хозяйствующего субъекта было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А также вся информация была доведена до Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.Фото: freepik.com