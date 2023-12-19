Опубликовано полное расписание новогодних торжеств в Суздале на две недели. В новогодней столице...

Опубликовано полное расписание новогодних торжеств в Суздале на две недели.В новогодней столице России - праздновать будут две недели подряд.Напомним, что в Суздале будет две сцены – главная (перед Торговыми рядами) и малая (Красная площадь,1, перед зданием городской администрации).Главная сцена24 декабря:14.00 – праздничная церемония открытия проекта «Суздаль – Новогодняя столица России»;15.30 – торжественное прибытие Деда Мороза;16.00 – премьера авторского ледового шоу Ирины Слуцкой «Новогодняя сказка о Суздале» (каток уже начали заливать напротив Торговой площади).31 декабряС 22.00 до 03.00 – интерактивная программа «Новогодняя ночь «Верим в чудо!».7 января:12.00 – концертная программа «Русское Рождество» (вокально-хореографический ансамбль «Русь»);13.00 – колокольные перезвоны с городами Золотого кольца;14.00 – торжественное закрытие проекта «Суздаль – Новогодняя столица России».Ежедневно:15.00-18.30 – «Любимые фильмы под Новый Год» (показ лучших отечественных новогодних фильмов);«Новогодняя акварель» - выступления народных коллективов.Малая сценаЕжедневно:12.00-18.00 – анимационная программа «Снежные забавы с Дедом Морозом»;12.00-18.00 – «Любимые фильмы под Новый Год» (показ лучших отечественных новогодних фильмов).Каток27-31 декабря и 3-6 январяС 12.00 и с 17.30 – ледовое шоу Ирины Слуцкой.1 январяС 12.00 и с 17.30 – ледовое шоу Ирины Слуцкой.Суздальский кремльАудиовизуальное шоу «Свет Суздаля»:28, 29, 30 декабря: с 19:00 до 22:00;31 декабря – ночь 1 января: c 17:00 до 02:00;1 января: с 17:00 до 22:00;2, 3, 4, 5, 6, 7 января: c 19:00 до 22:00.Музей деревянного зодчества7 январяВ 12.00, 13.00 и 14.00 – программа «Святки в Суздале».Также ежедневно на улицах Кремлёвской и Ленина будет работать «Рождественская ярмарка».Фото: https://www.pxfuel.com