Сервис перевозок по требованию работает в Новой Москве и на территории инновационного центра Сколково.

Сервис перевозок по требованию работает в Новой Москве и на территории инновационного центра "Сколково".Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для развития транспортной системы, которая обеспечивает бесперебойную жизнедеятельность многомиллионного мегаполиса. В городе не только расширяется парк экологически чистого общественного транспорта. но и внедряются уникальные сервисы."Сервис перевозок по требованию “По пути” не имеет аналогов в России. Он работает по принципу такси, но его преимущество в том, что он дешевле",– рассказал заместитель главы города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, сегодня для пассажиров доступны 60 комфортных автобусов.На данный момент они работает в Новой Москве и на территории инновационного центра "Сколково". Популярность данного вида транспорта растет. К примеру, осенью 2023 года сервисом перевозок по требованию "По пути" воспользовались более 200 тысяч раз, что на 30% больше аналогичного прошлогоднего периода."По поручению Сергея Собянина мы развиваем транспортную инфраструктуру там, где не всегда могут проехать обычные большие автобусы и электробусы", – подчеркнул Максим Ликсутов.Сегодня москвичи могут воспользоваться автобусами сервиса "По пути", чтобы быстро добираться до станций метро "Прокшино" и "Бунинская аллея", а также до станций Московских центральных диаметров: Щербинка, Остафьево и Сколково. Кроме того, транспорт доставляет граждан до более чем до 30 важных социальных объектов на территории ТиНАО и инновационного центра "Сколково".Ранее "" сообщали, что в Москве увеличили количество маршрутов электробусов. Данный вид городского наземного транспорта можно встретить на сотне с лишним маршрутах. На данный момент жителей и гостей города обслуживают более 1300 единиц инновационного общественного транспорта.Максим Ликсутов отметил, что власти расширили сеть городского электрического транспорта 9, 11 и 12 декабря. Всего прибавилось четыре новых маршрута электробусов, на которых в будни совершается 15 тысяч поездок. Примечательно, что на многих участках экологический транспорт полностью заменяет автобусы.