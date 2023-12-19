Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Владимирской области.

Осуждённому за взятку экс-декану Владимирского юридического института Валерию Миронову отказано в отмене условного наказания и снятии судимости. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Владимирской области.Октябрьский районный суд не принял во время ходатайства слова заключённого о том, что больше половины срока тот вёл себя примерно и не нарушал общественный порядок. Судьи сочли, что Морозов слишком рано, а отказали, потому что наказание в виде того, чтобы он не занимал руководящую должность, тот не отбыл. Условия остались прежними.Напомним, Валерий Морозов брал с курсантов взятки, чтобы те получали зачёты без присутствия на лекциях. Бывший преподаватель уже отдал государству 165 тысяч рублей.