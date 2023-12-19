Председатель парламента ДНР Артём Жога оценил разработки из Владимирской области в сфере БПЛА. Об...

Председатель парламента ДНР Артём Жога оценил разработки из Владимирской области в сфере БПЛА.Об этом сообщает «Народный фронт — Владимирская область» в своем официальном telegram-канале.Владимирские разработки в сфере БПЛА представленные на выставке в главном штабе Народного фронта в Москве.Модели дронов, которые собирают владимирские студенты, высокого оценили эксперты в сфере БПЛА, особенно выделили российский аналог "Mavic".Также специалисты отметили дрон «Горыныч» и уникальную РЭБ установку «Добрыня».Скоро представленное оборудование отправят бойцам на фронт.«Квадрокоптеры, рации, прицелы, средства радиоэлектронной борьбы и многое другое, приобрели на пожертвованные россиянами средства в рамках сбора «Всё для победы». Из зоны специальной военной операции приехал Артём Жога, отец павшего героя России Владимира Жога, экс-командир батальона «Спарта», а ныне председатель парламента ДНР. Именно он накануне попросил Владимира Путина пойти на выборы. Руководитель регионального исполкома Народного фронта Владимирской области Артём Старостин рассказал ему про успехи работы Народного фронта с БПЛА в области...» - сообщается в telegram-канале «Народный фронт — Владимирская область».Видео, фото: https://t.me/onf_33