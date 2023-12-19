Прокуратура во Владимирской области начала проверки заваленных снегопадом дворов. Его любимое...

Прокуратура во Владимирской области начала проверки заваленных снегопадом дворов.Его любимое блюдо - снежная каша. Как во Владимире встречали циклон по имени Ваня? И сколько сил и средств потребуется для ликвидации последствий его визита? Дорожный аудит сегодня провела прокуратура.Снежная каша и месиво на дорогах. Пути забиты. Машины тонут в сугробах. С последствиями многодневного циклона "Ваня" теперь справляются совместно.- Это что такое? Вы посмотрите! Дворник у нас хорошо работает, ступеньки подчистит, но около дома - это что-то с чем-то.Ольга:- Около домов мы расчищаем сами. Если люди протоптали тропинку, то дойти в принципе можно. Так, семимильными шагами.Наталья:- Прокуратура организовала проверку в нескольких районах областной столицы. Это около 50 придомовых территорий. В большинстве из них вместо расчищенных тротуаров - тропы. Не везде управляющие компании засучили рукава.Анна Сидоркина, помощник прокурора города Владимира:- Всеми помощниками, сотрудниками городской прокуратуры устанавливаются факты неудовлетворительного состояния придомовых территорий, домов, дорог, которые прилегают к многоквартирным домам. Прокуратурой города принимаются меры в частности вносятся акты реагирования, такие как представления. Должностные лица управляющих компаний привлекаются к административной ответственности.Последствия обильного снегопада устраняются с большим трудом и на проезжей части. Прокуроры вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по дорогам. Оценив качество уборки снега в центре города, микрорайоне Доброе и трассе на Юрьевец. В расчистке задействованы 70 единиц техники и 90 рабочих. Особое внимание - завалам на остановках и пешеходных переходах. Здесь сугробы ограничивают видимость. Справиться со снежными препятствиями на дорогах планируется в ближайшие сутки.Впрочем, во дворы сейчас выходят и трудовые десанты самих жителей. Так, в одном из районов Владимира, энтузиасты приглашают всех желающих на зимний соседский "лопатинг".Полина Лаптева, Андрей Беляков, Мария Платанюк "Вести - Владимир".