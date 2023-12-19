«Ростелеком» совместно с «Центром безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО») завершил первый этап реализации государственного контракта по внедрению

«Ростелеком» совместно с «Центром безопасности дорожного движения Владимирской области» (ГКУ ВО «ЦБДД ВО») завершил первый этап реализации государственного контракта по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) во Владимирской городской агломерации. Специалисты провайдера совместно с партнерами установили в центре агломерации г. Владимире семь дорожных контроллеров на светофорных объектах, 26 видеодетекторов транспорта, а также создали центр управления интеллектуальной