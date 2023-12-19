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«Ростелеком» признан лучшим цифровым провайдером Владимирской области
Во Владимире...
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«Ростелеком» признан лучшим цифровым провайдером Владимирской области
Во Владимире подвели итоги премии «Владимирский бизнес-2023». «Ростелеком» стал победителем в номинации «Лучший провайдер цифровых услуг».
Ежегодная региональная премия учреждена в 2020 году по инициативе информационного агентства «Владимирские новости». Награды получают компании, признанные лидерами регионального рынка. Отбор победителей в 10 номинациях («Банк года», «Машиностроение», «Строительная компания года» и другие) осуществляют члены экспертного совета — представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.
Татьяна Копытина, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:
«Наша компания впервые принимала участие в бизнес-премии и сразу вышла в победители. Считаю чемпионство заслуженным! Специалисты “Ростелекома” прилагают все усилия, для того чтобы отвечать на возрастающие запросы пользователей. Только в этом году нашими новыми корпоративными клиентами стали более двух с половиной тысяч предприятий региона. Залог успеха — широкая линейка технологических решений для любых отраслей экономики и высокое качество предоставляемых услуг и сервисов. Полученная награда налагает на весь коллектив филиала дополнительную ответственность: теперь просто не имеем права снижать планку. Так что мы получили не просто признание, а еще и отличный стимул для дальнейшего развития».
В этом году крупнейшими проектами провайдера, реализованными в Владимирской области, стали: строительство защищенной сети передачи данных для 58 медицинских учреждений, подключение 22 радиологических аппаратов к центральному архиву медицинских изображений, первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы, цифровое сопровождение станций весогабаритного контроля.
Важнейшую социальную миссию компания выполнила, построив базовые станции в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства: за год в девяти районах области появилось 17 вышек сотовой связи.
Серьезная работа велась и по модернизации существующих телекоммуникационных сетей, например, полностью была обновлена сеть города Радужного.
Всего же за год региональные связисты проложили более 300 километров оптики.
«Ростелеком» стал цифровым партнером многих мероприятий, проводимых во Владимире: фестиваля «ДжазМост», открытых кинопоказов на Никитском бульваре, библиотечного форума «Китоврас», международной акции «Ночь кино», хакатонов и других.
А на данный момент провайдер является техническим партнером «Новогодней столицы России» — города Суздаля.
Подробнее о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 200 16 61.
Фото: пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.