2Vtzqx5QdL7 «Ростелеком» признан лучшим цифровым провайдером Владимирской области Во Владимире...

2Vtzqx5QdL7«Ростелеком» признан лучшим цифровым провайдером Владимирской областиВо Владимире подвели итоги премии «Владимирский бизнес-2023». «Ростелеком» стал победителем в номинации «Лучший провайдер цифровых услуг».Ежегодная региональная премия учреждена в 2020 году по инициативе информационного агентства «Владимирские новости». Награды получают компании, признанные лидерами регионального рынка. Отбор победителей в 10 номинациях («Банк года», «Машиностроение», «Строительная компания года» и другие) осуществляют члены экспертного совета — представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.Татьяна Копытина, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Наша компания впервые принимала участие в бизнес-премии и сразу вышла в победители. Считаю чемпионство заслуженным! Специалисты “Ростелекома” прилагают все усилия, для того чтобы отвечать на возрастающие запросы пользователей. Только в этом году нашими новыми корпоративными клиентами стали более двух с половиной тысяч предприятий региона. Залог успеха — широкая линейка технологических решений для любых отраслей экономики и высокое качество предоставляемых услуг и сервисов. Полученная награда налагает на весь коллектив филиала дополнительную ответственность: теперь просто не имеем права снижать планку. Так что мы получили не просто признание, а еще и отличный стимул для дальнейшего развития».В этом году крупнейшими проектами провайдера, реализованными в Владимирской области, стали: строительство защищенной сети передачи данных для 58 медицинских учреждений, подключение 22 радиологических аппаратов к центральному архиву медицинских изображений, первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы, цифровое сопровождение станций весогабаритного контроля.Важнейшую социальную миссию компания выполнила, построив базовые станции в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства: за год в девяти районах области появилось 17 вышек сотовой связи.Серьезная работа велась и по модернизации существующих телекоммуникационных сетей, например, полностью была обновлена сеть города Радужного.Всего же за год региональные связисты проложили более 300 километров оптики.«Ростелеком» стал цифровым партнером многих мероприятий, проводимых во Владимире: фестиваля «ДжазМост», открытых кинопоказов на Никитском бульваре, библиотечного форума «Китоврас», международной акции «Ночь кино», хакатонов и других.А на данный момент провайдер является техническим партнером «Новогодней столицы России» — города Суздаля.Подробнее о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 200 16 61.Фото: пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях.