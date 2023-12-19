Расписание ёлок опубликовала мэрия города.

С 18 декабря во дворах Владимира начнутся новогодние представления. Продлятся они до 28 декабря. Расписание праздничных ёлок опубликовала мэрия города.Ленинский район:18 декабря: улица Институтский городок, 15, 17 и 19 – 18:00, улица Гвардейская, 17 – 18:00;19 декабря: улица Разина, 7б – 18:00;20 декабря: сквер в микрорайоне Энергетик – 18:00;21 декабря: улица Нижняя Дуброва, 3а, 3д, улица Крайнова, 3а – 18:00;22 декабря: сквер на Сперанского – 18:00;25 декабря: площадь Победы, у здания облсуда, а также Нижняя Дуброва, 35 – 18:00;26 декабря: улица Левино Поле, 46, 47 – 16:00, Перекопский городок, 27 – 18:00.Октябрьский район:20 декабря: улица Северная, 36 – 18:00;21 декабря: улица Песочная, 15 – 18:00;22 декабря: улица Мира, 34а – 18:00;23 декабря: улица Лакина, 137а – 11:00, улица Лакина, 137а-139а – 12:00, улица Горького, 113б – 14:00, улица Куйбышева, 5 – 16:00;26 декабря: улица Мира, 15 – 18:00;27 декабря: улица Сурикова, 14 – 18:00;28 декабря: улица Большая Нижегородская, 32 – 18:00.Фрунзенский район:23 декабря: улица Растопчина, 53а – 11:00, Суздальский проспект, 31-35 – 12:30, улица Безыменского, 17г – 14:00, улица Соколова-Соколенка, 25 – 15:30, улица Добросельская, 188б – 14:30, улица Добросельская, 167б – 17:00, улица Юбилейная, 9 – 18:30;24 декабря: улица Лесная, 5а – 12:30, улица Суворова, 1 – 14:30, улица Соколова-Соколенка, 7 – 16:00;27 декабря: улица Егорова, 1а – 18:00.