До конца текущего года планируется сдать еще два объекта.

До конца текущего года планируется сдать еще два объекта.Развитие спортивной сферы является одной из важнейших задач в работе столичных властей. Во всех районах города активно строится профильная инфраструктура: от небольших тренажерных площадок до физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, от футбольных полей в парках до масштабных ледовых дворцов.Новые объекты отличаются высоким уровнем комфорта и комплектуются современным оборудованием. Власти города ставят перед собой цель сделать спорт доступным для всех москвичей независимо от района проживания.Так, с начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию шесть спортивных объектов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он подчеркнул, что сданные объекты совокупно занимают площадь около 60 тысяч квадратных метров.К ним относятся спортивный комплекс с крытым катком, бассейном и экстрим-парком в районе Некрасовка, спортивный комплекс в районе Северное Бутово, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Изваринская, футбольное поле с инфраструктурой в Зеленограде, ледовый дворец в Ясенево, бассейн на улице Лескова.Рафик Загрутдиновподчеркнул, что до конца текущего года планируется сдать еще два спортивных объекта. По словам чиновника, совокупно они займут площадь 11,79 тысяч квадратных метров. Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Бибирево, а также о спортивном комплексе для волейбольной школы "Ника".Глава ведомства добавил, что возведение данных объектов велось либо ведется за счет городского бюджета. По его словам, в Москве еще восемь спортивных площадок общей площадью 109,6 тысяч квадратных метров находятся на этапе строительства.К слову, речь идет не только о крупных спортивных центрах для профессионалов. Чиновник отметил, что власти города строят также районные комплексы, в которых смогут тренироваться все желающие."Наша цель – сделать спорт доступным для всех. В обозримом будущем в каждом районе Москвы появится бассейн, каток, универсальный игровой зал. Шаговая доступность, комфорт и технологичность позволят обеспечить потребности всех граждан", – подчеркнул Рафик Загрутдинов.