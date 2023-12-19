На месте падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений нет.

На месте падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений нет.Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 декабря, сообщил об отражении атаки беспилотника силами противовоздушной обороны. Инцидент произошел в Одинцовском городском округе Московской области.По предварительным данным, в результате падения сбитого дрона разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб., написал Собянин в своем .На прошлой неделе беспилотник в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.В ноябре атаки БПЛА отражены в районе города Подольска и в Богородском городском округе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.