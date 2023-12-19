Совет муниципальных образований при ЗС Владимирской области влияет на самые важные вопросы развития...

Совет муниципальных образований при ЗС Владимирской области влияет на самые важные вопросы развития территорий.Во Владимире прошло заседание совета представительных органов муниципальных образований при Законодательном собрании региона. О его итогах- Мария Рябова.- Самой лучшей валютой 21 века являются знания. В этом году 49 школа стала лучшей и заняла 1 место во Всероссийском конкурсе школьных пространств. Всего таких стендов 12 ,ребята могут навести телефон на куар-код, перейти на официальный сайт "Российское общества Знание", и принять участие в различных выставках, форумах и акциях.Креативные проекты- повсюду. Сорок девятой школе - всего 5 лет. Но она уже в числе лидеров. И это предмет гордости даже для первоклассников.- Наша школа имеет хорошую атмосферу!Год педагога и наставника близится к концу. Потому традиционное собрание совета представительных органов муниципальных образований- его работу возглавила председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова- прошло здесь. А встречал совет - единственный в областной столице - школьный духовой оркестр.Решение задач в сфере образования продолжится. Одна из главных- привлечь и удержать молодых специалистов в профессии.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Обязательно создавать условия для молодых кадров. Предоставлять им жилье, предоставлять время,наверное,чтоб они могли дополнительно обучаться тому, что им важно сегодня вот в этой работе.Грядущий же год, указом Президента, объявлен Годомсемьи. От демографии зависит и развитие самого региона. Чтобы семьи чувствовали опору, нужно строить жилье, разрабатывать новые социальные меры поддержки. Предстоит решить совету и проблему дефицита кадров. В коммунальной отрасли и в сфере общественных перевозок.Дмитрий Наумов - глава города Владимира:- Сейчас совместно с ипотечным фондом рассматриваем возможность разработки ипотеки для наших специализированных предприятий коммунальной сферы, для того,чтоб максимально привлечь специалистов узкопрофильных, таких,как: водитель автобусов, коммунальной техники. Потому что это на сегодняшний день является серьезной проблемой.Город удобный для жизни- это прежде всего комфортная городская среда. Владимирцы к примеру, просят обратить внимание на состояние дворов.Николай Толбухин - председатель Совета народных депутатов г.Владимира:- Активно работаем с жителями по вовлечению их в программу комфортная городская среда. Депутатские наказы тоже связаны ,в основном ,теперь с благоустройством домов. Это и ремонт тротуаров, это и детские спортивные площадки.Также в числе-приоритетов строительство жилья и школ, поддержка многодетных и семей участников специальной военной операции. Эту работу исполнительная власть будет вести вместе с ЗакСобранием.Мария Рябова. Александр Чунаев. Вести - Владимир.