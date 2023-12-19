Специалисты рассказали жителям Владимирской области, как отличить натуральную красную икру от...

Специалисты рассказали жителям Владимирской области, как отличить натуральную красную икру от поддельной.В декабре, по данным системы ФГИС «Меркурий», российские производители увеличили выпуск «икры лососевой» с маркировкой «структурированная».Такая продукция продается в крупных торговых сетях и стоит значительно дешевле натуральной, но дороже имитированной.Как отмечают специалисты Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, «структурированная икра» в действительности является не икрой, а икорным рыбным изделием с добавлением комплексных пищевых добавок. Это, кстати, зачастую не указано на маркировке.Как отличить натуральную красную икру от поддельной?1. Красная икра в жестяной банке храниться не более 12 месяцев.На банке должны быть дата изготовления, номер предприятия-изготовителя, номер смены.2. Выбирайте производителей, которые работают в местах нереста рыбы. Например, Сахалин или Камчатка. Если икра произведена не в этих областях, то скорее всего она из замороженного сырья. На это указывают буквы ТУ на этикетке.3. Честные производители на упаковке с ненастоящей икрой пишут «имитированная».4. Низкая стоимость «натуральной» красной икры — повод задуматься!5. Настоящая красная икра содержит 15 — 32% белка, что и должно быть обозначено на упаковке.Имитированная производится из водорослей, рыбного бульона или рыбьего жира. Белка в ней совсем мало — около 2% — или отсутствует.Важно!Откажитесь от покупки поврежденных, вздутых и деформированных упаковок.Не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.Как определить подделку в домашних условиях?1. Настоящая икринка имеет маслянистый след и приятный запах свежей рыбы, искусственная — запах рыбьего жира.2. У натуральной икры - легкий аппетитный аромат, в то время как структурированная икра низкого качества пахнет неестественно и резко.3. Поместить икринки в кипящую воду на несколько минут, натуральный продукт белеет и твердеет, поскольку представляет собой белок, а подделка растворяется.4. Настоящая икра лопается во рту в отличие от искусственной.Если подделка еще и плохого качества, то фальшивые икринки липнут к зубам.5. Натуральные икринки не вступают в реакцию с йодом, в отличие от имитированных, которые тут же изменят свой цвет.Фото: freepik.com