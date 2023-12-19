Специалисты рассказали жителям Владимирской области, как отличить натуральную красную икру от...
Специалисты рассказали жителям Владимирской области, как отличить натуральную красную икру от поддельной.
В декабре, по данным системы ФГИС «Меркурий», российские производители увеличили выпуск «икры лососевой» с маркировкой «структурированная».
Такая продукция продается в крупных торговых сетях и стоит значительно дешевле натуральной, но дороже имитированной.
Как отмечают специалисты Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, «структурированная икра» в действительности является не икрой, а икорным рыбным изделием с добавлением комплексных пищевых добавок. Это, кстати, зачастую не указано на маркировке.
Как отличить натуральную красную икру от поддельной?
1. Красная икра в жестяной банке храниться не более 12 месяцев.
На банке должны быть дата изготовления, номер предприятия-изготовителя, номер смены.
2. Выбирайте производителей, которые работают в местах нереста рыбы. Например, Сахалин или Камчатка. Если икра произведена не в этих областях, то скорее всего она из замороженного сырья. На это указывают буквы ТУ на этикетке.
3. Честные производители на упаковке с ненастоящей икрой пишут «имитированная».
4. Низкая стоимость «натуральной» красной икры — повод задуматься!
5. Настоящая красная икра содержит 15 — 32% белка, что и должно быть обозначено на упаковке.
Имитированная производится из водорослей, рыбного бульона или рыбьего жира. Белка в ней совсем мало — около 2% — или отсутствует.
Важно!
Откажитесь от покупки поврежденных, вздутых и деформированных упаковок.
Не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Как определить подделку в домашних условиях?
1. Настоящая икринка имеет маслянистый след и приятный запах свежей рыбы, искусственная — запах рыбьего жира.
2. У натуральной икры - легкий аппетитный аромат, в то время как структурированная икра низкого качества пахнет неестественно и резко.
3. Поместить икринки в кипящую воду на несколько минут, натуральный продукт белеет и твердеет, поскольку представляет собой белок, а подделка растворяется.
4. Настоящая икра лопается во рту в отличие от искусственной.
Если подделка еще и плохого качества, то фальшивые икринки липнут к зубам.
5. Натуральные икринки не вступают в реакцию с йодом, в отличие от имитированных, которые тут же изменят свой цвет.
Фото: freepik.com