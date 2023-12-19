С 15 декабря парковки в центре Суздаля стали платными. Однако нововведение не понравилось местным жителям. Они давно просили администрацию города решить проблему с автомобилями гостей. Но

С 15 декабря парковки в центре Суздаля стали платными. Однако нововведение не понравилось местным жителям. Они давно просили администрацию города решить проблему с автомобилями гостей. Но этот способ их не устраивает. Роман Майоров, местный житель Жители просили убрать автомобили с улиц, потому что много туристов хотят погулять по центру Суздаля и по самому городу, а