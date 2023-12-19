Об этом рассказал губернатор в своём телеграме.

В 2024 планируется увеличить места в детских лагерях Владимирской области. Об этом рассказал губернатор в своём телеграмме после оперативного совещания.Расширение мест связано с увеличения вместимости лагеря «Олимп» с 680 место до 2 100. На месте старого медицинского блока там сделают учебную площадку «Цифровая среда». Новый медблок уже стоит, а в следующем году появится также два комфортных модальных корпуса, чтобы разместить больше ребят.Кроме того, по словам Александра Авдеева, наша область заявилась на федеральное финансирование капремонта в организациях отдыха и оздоровления детей, поэтому в 2024-2026 годах условия продолжат улучшать.