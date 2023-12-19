В Гороховце житель Нижнего-Новгорода похитил у двух пожилых женщин 700 тысяч рублей.
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В Гороховце житель Нижнего-Новгорода похитил у двух пожилых женщин 700 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, мужчина (житель Нижнего-Новгорода) вступил в преступный сговор с неизвестным.
В октябре 2023 года в телефонном разговоре с пожилой женщиной, проживающей в Гороховце, представившись сотрудником правоохранительных органов, неустановленное лицо сообщило о том, что по вине её снохи произошло ДТП.
Мошенник придумал историю, что, мол, женщина переходила дорогу в неположенном месте, а водитель автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, врезался в фонарный столб.
Пенсионерка поверила злоумышленнику и передала для освобождения снохи все свои накопления - 375 тысяч рублей.
Аналогичным образом злоумышленники похитили 350 тысяч рублей ещё у одной пенсионерки.
В данный момент, по информации пресс-службы региональной прокуратуры, уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд.
За совершение каждого из преступлений мошеннику может быть назначено лишение свободы - до 6 лет.
Фото: freepik.com