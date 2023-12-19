В Гороховце житель Нижнего-Новгорода похитил у двух пожилых женщин 700 тысяч рублей. Как...

В Гороховце житель Нижнего-Новгорода похитил у двух пожилых женщин 700 тысяч рублей.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, мужчина (житель Нижнего-Новгорода) вступил в преступный сговор с неизвестным.В октябре 2023 года в телефонном разговоре с пожилой женщиной, проживающей в Гороховце, представившись сотрудником правоохранительных органов, неустановленное лицо сообщило о том, что по вине её снохи произошло ДТП.Мошенник придумал историю, что, мол, женщина переходила дорогу в неположенном месте, а водитель автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, врезался в фонарный столб.Пенсионерка поверила злоумышленнику и передала для освобождения снохи все свои накопления - 375 тысяч рублей.Аналогичным образом злоумышленники похитили 350 тысяч рублей ещё у одной пенсионерки.В данный момент, по информации пресс-службы региональной прокуратуры, уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд.За совершение каждого из преступлений мошеннику может быть назначено лишение свободы - до 6 лет.Фото: freepik.com