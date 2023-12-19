В городе всё ещё продолжаются по устранению последствий снегопада.

В Камешково почистили дорогу под железнодорожной магистралью. В городе всё ещё продолжаются по устранению последствий снегопада.В том числе дорожники убирают и второстепенные дороги для удобства граждан. А местная «трубочка под железной дорогой» играет особенную роль для камешковцев, учитывая реконструкцию путепровода.