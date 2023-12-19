Пьяный житель Москвы ехал за рулем “Лады Ларгус” по Киржачскому району. Внезапно мужчину остановил дорожный патруль. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения. Нарушителя

Пьяный житель Москвы ехал за рулем “Лады Ларгус” по Киржачскому району. Внезапно мужчину остановил дорожный патруль. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения. Нарушителя пригласили в служебную машину, чтобы заполнить процессуальные документы. Испугавшись перспективы лишения прав, пьяный водитель предложил инспекторам дорожно-патрульной службы 60 тысяч рублей в качестве взятки. Честные полицейские отказались от денег и сообщили о преступлении