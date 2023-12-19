В одном из районов Владимирской области еще только задумываются о создании маневренного жилого...

В одном из районов Владимирской области еще только задумываются о создании маневренного жилого фонда.Речь идет про Юрьев-Польский. Как выяснилось, в данный момент на территории города есть лишь одно жилое помещение, относящееся к маневренному фонду. При этом оно находится в удручающем состоянии, требует проведения капитального ремонта.В то же время, на 1 декабря 2023 года, как уточняют в региональной прокуратуре, на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями маневренного фонда значатся 9 человек.«Отсутствие маневренного жилого фонда создает угрозу нарушения жилищных прав неопределенного круга лиц, которые в силу определенных обстоятельств остались без жилья...» - отмечают специалисты.По результатам проверки прокуратурой в Юрьев-Польский районный суд направлено исковое заявление к администрации Юрьев-Польского района о создании, наконец, на территории города маневренного жилого фонда.Фото: freepik.com