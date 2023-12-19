Правоохранители Владимирской области привлекли к ответственности аниматора, который устраивал праздники для детей в Собинке.

Правоохранители Владимирской области привлекли к ответственности аниматора, который устраивал праздники для детей в Собинке. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ведомство обратилась местная жительница, которая поведала, что её сын пострадал от действий приглашённого на праздник аниматора. В ходе проверки было установлено, что фигурант разрисовал лица и руки детей красками, от которых у ребёнка появилась аллергическая сыпь. «В течение месяца мальчику проводилось лечение, он находился под наблюдением врача», - говорится в сообщении пресс-службы.Прокурор подал иск с требованием взыскать с аниматора компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону ребёнка.