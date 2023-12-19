В Собинке семья потребовала с аниматора компенсацию морального вреда за «опасный» аквагрим.
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В Собинке семья потребовала с аниматора компенсацию морального вреда за «опасный» аквагрим.
Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, на детский день рождения заявительницей (жительницей Собинского района) был приглашен аниматор, который в процессе проведения праздника на лицах и руках присутствующих выполнял рисунки (в технике «аквагрим»).
Вечером этого же дня на коже несовершеннолетнего мальчика (сына обратившейся в прокуратуру) - на месте рисунка появилась выраженная аллергия.
Более того, в течение месяца ребенку проводилось лечение, и он находился под наблюдением врача.
«Межрайонный прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с заявлением к аниматору о взыскании компенсации морального вреда...» - поясняют в региональной прокуратуре.
В данный момент требования прокурора судом удовлетворены.
Аниматору придётся выплатить компенсацию морального вреда.
Решение в законную силу не вступило.
Фото: freepik.com