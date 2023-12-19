В Собинке семья потребовала с аниматора компенсацию морального вреда за «опасный» аквагрим. Как...

В Собинке семья потребовала с аниматора компенсацию морального вреда за «опасный» аквагрим.Как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, на детский день рождения заявительницей (жительницей Собинского района) был приглашен аниматор, который в процессе проведения праздника на лицах и руках присутствующих выполнял рисунки (в технике «аквагрим»).Вечером этого же дня на коже несовершеннолетнего мальчика (сына обратившейся в прокуратуру) - на месте рисунка появилась выраженная аллергия.Более того, в течение месяца ребенку проводилось лечение, и он находился под наблюдением врача.«Межрайонный прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с заявлением к аниматору о взыскании компенсации морального вреда...» - поясняют в региональной прокуратуре.В данный момент требования прокурора судом удовлетворены.Аниматору придётся выплатить компенсацию морального вреда.Решение в законную силу не вступило.Фото: freepik.com