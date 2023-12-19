После веселого дня рождения пришлось месяц лечиться у врача. Жительница Собинского района обратилась в прокуратуру с жалобой на аниматора, которого пригласила на праздник к сыну. Аниматор

После веселого дня рождения пришлось месяц лечиться у врача. Жительница Собинского района обратилась в прокуратуру с жалобой на аниматора, которого пригласила на праздник к сыну. Аниматор нарисовал на лицах и руках детей аквагрим. В тот же вечер у именинника появились аллергические высыпания на месте рисунка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мальчик целый месяц