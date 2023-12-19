Во вторник и среду, 19 и 20 декабря, во Владимире пройдут Губернаторские новогодние ёлки.

Во вторник и среду, 19 и 20 декабря, во Владимире пройдут Губернаторские новогодние ёлки. Об этом рассказала регионального правительства.Праздничные мероприятия состоятся в Областном Дворце культуры и искусства. Ожидается, что Губернаторские новогодние ёлки посетят порядка 1500 ребятишек из разных муниципалитетов области.Во время праздника дети увидят музыкальный спектакль «Снежная королева», пообщаются с Делом Морозом и получат сладкие подарки.