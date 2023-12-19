Самый крупный находится в парке Сокольники.

Самый крупный находится в парке "Сокольники".С наступлением устойчивых холодов в столичных парках и на природных территориях начали заливать катки с натуральным льдом. В этом сезоне в Москве работает 19 таких площадок. Для посетителей создана инфраструктура с пунктами проката, кафе и раздевалками.В декабре катки с естественным льдом появились в саду "Эрмитаж", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", усадьбе Воронцово и других популярных локациях Москвы, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина."Всего в столичных парках и на природных территориях в этом году будет работать 45 катков: 19 с натуральным покрытием и 26 — с искусственным", – уточнила она.Крупнейший каток с натуральным льдом расположен в "Сокольниках". Ежегодно там заливают 1-й Лучевой просек и большой круг. Бесплатная площадка площадью более 16 тысяч квадратных метров получила название "Гигант".Старт зимнему сезону дали 24 ноября в Парке Горького. Там находится каток площадью более 22 тысяч квадратных метров. Частью трассы стала Пушкинская набережная. Оборудовано несколько пунктов проката инвентаря.Для посетителей организовали бесплатные уроки по катанию на коньках. Например, в парке "Фили" поучаствовать в мастер-классах могут посетители старше семи лет. Занятия проходят каждую субботу с 13 до 14 часов.Посетители старше четырех лет могут принять участие в уроках в Измайловском парке. Занятия проводятся по субботам и воскресеньям с 16:30 до 18:00.В саду имени Н.Э. Баумана могут тренироваться дети от шести лет и взрослые. Можно принести свои коньки или арендовать инвентарь.В этом сезоне в Москве почти 1,4 тысячи катков, в том числе во дворах во всех районах столицы. Некоторые созданы недавно, а на других горожане проводили время еще до революции.Например, один из старейших катков Москвы расположен на Чистопрудном бульваре. Площадка с естественным льдом площадью около 12 тысяч квадратных метров работает с 1914 года. Она открыта круглые сутки. Перед началом сезона специалисты замерили толщину льда для подтверждения безопасности.