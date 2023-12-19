Авария произошла 18 декабря около шести часов вечера. Большегруз двигался по улице Ленина и сбил теплотрассу, которая проходит над дорогой. В результате без отопления остались 3 жилых дома, в

Авария произошла 18 декабря около шести часов вечера. Большегруз двигался по улице Ленина и сбил теплотрассу, которая проходит над дорогой. В результате без отопления остались 3 жилых дома, в которых проживают 72 человека, в том числе 9 детей. Также тепла лишилась школа, МФЦ и районный суд. Сергей Канищев, и.о. главы администрации Судогодского района Всю ночь