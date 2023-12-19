В Судогде грузовой автомобиль снес трубу теплотрассы.
Это произошло вчера — 18 декабря около...
В Судогде грузовой автомобиль снес трубу теплотрассы.
Это произошло вчера — 18 декабря около 19.30. Как стало известно, без отопления остались школа, здание МФЦ, районный суд и три жилых дома.
При помощи спецтехники машину все же удалось убрать с проезжей части. Правда, без тепла оказались три дома (72 человека).
Кроме того, отопления не было в школе №1, МФЦ и районном суде.
Очевидцы и глава администрации района — Валерий Сафонов сообщил, что дорогу на ночь перекрыли, чтобы восстановить тепломагистраль.
Сегодня утром - 19 декабря в МФЦ и школе теплоснабжение удалось восстановить.
Проводится проверка системы
Известно, что школьников пока пришлось перевести на дистанционное обучение.
Фото: https://vk.com/vvsafonov33