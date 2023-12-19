В Судогде грузовой автомобиль снес трубу теплотрассы. Это произошло вчера — 18 декабря около...

В Судогде грузовой автомобиль снес трубу теплотрассы.Это произошло вчера — 18 декабря около 19.30. Как стало известно, без отопления остались школа, здание МФЦ, районный суд и три жилых дома.При помощи спецтехники машину все же удалось убрать с проезжей части. Правда, без тепла оказались три дома (72 человека).Кроме того, отопления не было в школе №1, МФЦ и районном суде.Очевидцы и глава администрации района — Валерий Сафонов сообщил, что дорогу на ночь перекрыли, чтобы восстановить тепломагистраль.Сегодня утром - 19 декабря в МФЦ и школе теплоснабжение удалось восстановить.Проводится проверка системыИзвестно, что школьников пока пришлось перевести на дистанционное обучение.Фото: https://vk.com/vvsafonov33