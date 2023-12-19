В Суздале заработала система платных парковок. Городские власти предусмотрели разные тарифы. Как...

В Суздале заработала система платных парковок.Городские власти предусмотрели разные тарифы. Как встречают нововведения в городе-музее? - выяснила наша съемочная группа.Жителей древнего Суздаля и приезжих автолюбителей первыми отныне встречают новенькие паркоматы. Автоматические устройства для сбора денег за время нахождения автомобиля на парковке туристы встретили по-разному.Ольга Куликова, турист:- Парковки должны быть платными, но не посреди города. Была задача разгрузить центр от машин, а получилось, что они остались и еще эта заморочка с платежом. Для меня это сложно и многим это сложно и центр все равно загружен.Помимо сложностей в расчетах есть и другие недоработки, говорят местные жители. Например разметка, которую попросту не видно зимой. "Влететь" на кругленькую сумму владелец авто может по причине банальной невнимательности.Вячеслав Шолохов, житель города Суздаля:- Само за себя все говорит. Давайте узкие улицы запаркуем еще платно, а люди и платить не будут и проверять-то некому. А как определиться где парковка если не видно ни тротуара ни дорогу ни разметку, ничего.Алла Зайкова, директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея заповедника:- Кто это будет работать, какие это деньги, не получится ли это так, что эти люди съедят большую часть денег, которые поступят от машин это раз и второй момент. Посмотрите зимой, это разметка она видна в Суздале? К сожалению Суздаль не Москва, разметка зимой не будет видна.Даниил Пешко- из Белоруссии. В жемчужину Золотого Кольца России приехал на личном авто. Систему платных парковок, напротив, считает удобной и недорогой, тем более, оплатить парковочное место можно обычной банковской картой.Даниил Пешко, турист:- Парковкой пользуется, ну меньшинство, так сказать и удобнее конечно когда приезжаешь на платную парковку и если тебе она необходима ты заплатил деньги и пользуешься ей.Для легковых машин в будни парковка будет стоить 50 рублей в час. В выходные и пpaздничные дни - 100 рублей в час. А вот для экскурсионных aвтобуcoв почасовой тариф не предусмотрен. При любой высадке или посадке нyжно покyпать дневной абонемент. В будние дни он обойдется в 300 рублей; в выходные и праздничные - в 400. Для местных жителей установят минимальные тарифы. Резидент платит 1000 рублей в год, 700 рублей за полгода, или 350 рублей за 3 месяца.Дмитрий Устинов, заместитель директора МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" (г. Суздаль):- При въезде и выезде из города установлены информационные табло, которые показывают, где свободные места есть где можно припарковаться, информационные табло такие же что вы въезжаете в зону платной парковки. Помимо того что сейчас ездит автомобиль 15-20 минут и все фиксирует, еще установлены стационарные 7 камер на плоскостных парковках.Введение платных парковок- это новые поступления в муниципальный бюджет, подчёркивают в администрации Суздаля. Как минимум 30 миллионов рублей ежегодно. Средства планируют направить на благоустройство улиц и скверов города-музея.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир