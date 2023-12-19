Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в акции «Добрый подарок», направленной на помощь семей с онкобольными детьми.

Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в акции «Добрый подарок», направленной на помощь семей с онкобольными детьми. Об этом рассказала правительства 33-го региона.Земляки могут принести радость нуждающимся ребятишкам и стать для них настоящими новогодними волшебниками. Подарки от неравнодушных жителей принимаются в Центральной городской библиотеке, расположенной на Суздальском проспекте.Отмечается, что организаторы акции принимают новые книги, игры, головоломки и любые игрушки, кроме мягких. Мероприятие завершится 25 декабря.