Владимирцы приняли участие в выдвижении Владимира Путина на пост главы государства. О поддержке...

Владимирцы приняли участие в выдвижении Владимира Путина на пост главы государства.О поддержке курса Президента заявили делегаты со всей страны. В столице состоялось собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом на высший пост страны на мартовских выборах. Участие в работе съезда приняли и жители нашей области. Слово - Марии Платанюк.Собрание инициативной группы избирателей проходит в самом сердце России. Концертный зал "Зарядье" - в шаге от Красной площади. Участники съезда- представители всех регионов страны, всех сфер, всех поколений.В Москве собрались общественники, политики, врачи, учёные, педагоги, рабочие, деятели культуры, и конечно, герои специальной военной операции. Выразить поддержку курсу Президента и поддержать его решение идти на выборы приехал и Герой России Расим Баксиков, командир экипажа танка "Алёша". Легендарный "Алёша"- Т-80 в июне 2023-его в одиночку остановил атаку бронеколонны ВСУ.За этот подвиг Расим Баксиков и его боевые товарищи были представлены к государственным наградам. Героический танкист Расим Баксиков уверен выполнить стоящие перед ней задачи Россия сможет только с Владимиром Путиным.Расим Баксиков, Герой России, командир экипажа танка Т-80 "Алёша", участник инициативной группы избирателей:- Я полностью удовлетворен результатами его работы за всё то время, что он правит нашим государством. Время непростое, враги никуда не делись. Они будут всегда. Но пока он у власти, я чувствую уверенность в будущем...На мартовские выборы глава государства идёт самовыдвиженцем. Собрание избирателей, в поддержку своего кандидата - норма закона. В Зарядье собрались 750 человек. Делегаты из всех субъектов Российской Федерации. От Владимирской области - 5 человек. Бизнес-сообщество, медицина, культура, некоммерческий сектор, медиа. Каждый представляет важнейшую сферу. Курс, которым идёт страна, это вектор развития, уверена врач Елена Овчинникова.Елена Овчинникова, главный врач Центральной поликлиники г. Владимира, участник инициативной группы избирателей:- Развитие России без здравоохранения невозможно. И этому было уделено особое внимание. Тем достижениям, которые произошли в нашей системе. Я представляю первичное звено здравоохранения. Возглавляю одну из крупных поликлиник Владимирской области и вижу, какие изменения происходят в нашей системе.Вопреки всем сложностям и санкциям российская экономика работает эффективно. И свой вклад вносят регионы. Промышленность Владимирской области по всем показателям - по итогам уходящего года - показывает уверенный рост. Суверенитет - промышленный, технологический - основная задача. Стабильная экономика- залог развития и благополучия государства. Его будущего.Иван Аксёнов, президент Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области, участник инициативной группы избирателей:- Безусловно, это результат его работы. Я полагаю, что то внимание, которое уделяет Владимир Владимирович развитию промышленности, развитию и поддержке малого бизнеса, будет оценено. Не сильный просто лидер, мировой лидер. Уверенность в том, что мы его поддержим, даёт большую силу нашей стране.Об абсолютной поддержке курса национального лидера заявили и широкие общественные силы. Народный Фронт сегодня , что называется "в повестке". Приоритетом стала помощь нашим бойцам на передовой. "Всё для Победы" - проект, который объединил страну. И самое активное участие принимает Владимирская область. Исполком нашего региона в столице представил его руководитель Артём Старостин.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного Фронта во Владимирской области:- Это лидер, это капитан, это главнокомандующий, который ведёт нашу страну к Победе. На политической международной арене, на экономической международной арене. Человек, который создал бренд России как сильного, успешного государстваДостояние- и российская культура. Все попытки отменить "русское", "забыть" великие русские имена- бессмысленны. Они -наследие общемировое. Вместе с тем Россия должна стремится и к суверенитету в культуре. Ориентируясь на свои традиционные ценности, говорят участники встречи. О соборности русской души- и творчество Джанго. Певца и композитора Алексея Поддубного.Джанго в самого начала поддержал специальную военную операцию. И дал уже сотни концертов для Донбасса и его защитников.Алексей Поддубный, певец, композитор, лидер группы "Джанго", участник инициативной группы избирателей:- Мы хотим, чтобы наш главнокомандующий продолжал то, что он он делает.Патриотизм для меня - это прежде всего наша русская душа, которую я воспеваю, которой я живу. И русский язык, который обо всё этом рассказывает нам и должен рассказывать всегда, вечно, пока будет существовать РоссияОпору и понимание встречают и общественники. Некоммерческий сектор сегодня- целый спектр. Только федеральная платформа "Россия- страна возможностей" дает возможность для самореализации молодым талантам со всей страны. Общественные движения, в томч тсле, в глубинке, получают поддержку. Как к примеру, "Мой адрес", которым руководит Татьяна Гусарова из Красной Горбатки. Вот уже много лет движение реализует социальные проекты на селе.Татьяна Гусарова, член Общественной Палаты Владимирской области, член регионального штаба Народного Фронта, участник инициативной группы избирателей:- Владимир Владимирович Путин тоже считает некоммерческие организации - одним из приоритетных направлений. И Фонд президентских грантов, и президентский фонд культурных инициатив помогают решить огромное количество локальных проблемЗа решение Владимира Путина идти на выборы в порядке самовыдвижения участники инициативной группы проголосовали единогласно. Впереди - регистрация группы в Центризбиркоме, а затем сбор подписей. Их должно быть не менее трехсот тысяч.Сбор подписей в поддержку действующего Президента пройдёт и во Владимирской области.Мария Платанюк "Вести-Владимир".