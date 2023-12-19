Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.

В отношении ранее судимого 19-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.Сообщается, что обвиняемый и сын 82-летней пострадавшей распивали алкоголь в её квартире. Когда между мужчинами возник конфликт, женщина пыталась их успокоить, однако получила несколько ударов ногами и руками по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм она скончалась на месте.Фигурант попытался скрыться, однако был задержан. На данный момент следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего.