Владимирская область адресно доставляет помощь в зону СВО. Адресатам - точно в руки. Почти 30 тонн...

Владимирская область адресно доставляет помощь в зону СВО.Адресатам - точно в руки. Почти 30 тонн необходимой помощи доставил в зону специальной военной операции гуманитарный конвой правительства Владимирской области. Об итогах очередной фронтовой поездки- Мария Платанюк.Путь в 4 с половиной тысячи километров. Маршрут владимирского гуманитарного конвоя- Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская, Херсонская области, республика Крым. В общей сложности по поручению губернатора Александра Авдеева колонна из четырёх автомашин доставила в зону СВО 27 тонн необходимой помощи.От генераторов, печей, лесоматериалов до беспилотников, антидроновых ружей и лекарств. Перед Новым Годом конвой посетил 7 боевых подразделений. Это привет малой родине от добровольческого отряда "Тигр", который дислоцируется под Бахмутом.Андрей (позывной "Сибиряк"), боец добровольческого отряда "Тигр":- Всё, что вы прислали, своевременно. Зима на улице, болеют бойцы. Всем жителям Владимирской области огромное спасибо за поддержку, за понимание.- Будем считать, что очередное поручение губернатора выполнено. Груз доставлен...Доставка адресная. Воинам-владимирцам груз привезли непосредственно в части. Гуманитарный конвой под руководством Сергея Наумова- начальника управления по работе с обращениями граждан- посетил штурмовые, танковые, артиллерийские, мотопехотные и ремонтно-восстановительные подразделения. В груз вошли и личные посылки.Сергей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Владимирской области:- Вдвойне приятно, когда видишь знакомые лица и тебя здесь встречают. Поэтому с особым удовлетворением передали гуманитарную помощь. Однозначно, она идёт на пользу. И это будет очередной вклад в нашу Победу.Бойцы благодарят правительство области, волонтёров, предпринимателей, муниципалитеты.Алексей, командир ремонтно-восстановительной роты:- Уважаемый Александр Александрович! А также жители Владимирской области! Выражаю вам огромную благодарность за оказанную гуманитарную помощь в очередной раз. Спецчасти, запчасти, тёплые вещи, генераторы... Всё получено. Всем большое спасибо!По словам командиров, службу владимирские защитники несут отлично. Чётко и слаженно выполняя боевые задачи. Для каждого из них важно, что дома о них помнят. Их ждут.Мария Платанюк "Вести-Владимир".