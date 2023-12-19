Бойцы, участвующие в специальной военной операции, получили свыше 27 тонн полезных грузов из Владимирской области.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, получили свыше 27 тонн полезных грузов из Владимирской области. Об этом в понедельник, 18 декабря, рассказала регионального правительства.Помощь на передовую доставил конвой из четырёх машин, возглавляемый начальником управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Владимирской области Сергеем Наумовым. Колонна побывала в семи подразделениях. Военнослужащим привезли печи, БПЛА, антидроновые ружья, лекарства, одежду и множество других необходимых вещей.