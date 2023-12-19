В преддверии Нового года районы Владимирской области направили в детсады подшефного города в ДНР Докучаевска оборудование, сладкие подарки и оргтехнику.

Такой новостью поделились наши коллеги из :В преддверии Нового года районы Владимирской области направили в детсады подшефного города в ДНР Докучаевска оборудование, сладкие подарки и оргтехнику.Суздальский район взял шефство над детсадом №4. За осень на территории садика построили две прогулочные веранды, установили детские игровые малые формы. В садик привезли кроватки, шкафчики, посуду и оргтехнику.Петушинский район помогает ясли-саду № 6. Глава района Александр Курбатов на днях доставил туда беседку, игрушки, развивающие игры и канцелярские принадлежности. Гумпомощь собирали и родители с ребятами из детсадов Петушинского района.Юрьев-Польский район заботится о воспитанниках детского сада №10 в Докучаевске. Глава района Анатолий Трофимов привез всем детям сладкие новогодние подарки. Соцучреждение получило две уличные детские веранды.