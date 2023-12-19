Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.

Вместо заброшенного шёлкового комбината в Киржаче появится индустриальный парк. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.Созданием займётся местный бизнесмен и меценат Евгений Фёдоров. Ему надо будет переделать 14 цехов, чтобы достичь желаемого. Пара из них уже отремонтирована, а всего придётся отреставрировать 70 тысяч квадратных метров.По мнению Фёдорова, заброшенная фабрика – выгодное пространство для бизнеса, ведь железнодорожная и автомобильная дороги рядом, плюс к зданию уже проведены все коммуникации.