Во Владимире 42-летний сотрудник одного из предприятий упал с четырёхметровой высоты, когда выполнял электромонтажные работы в производственном корпусе.

Во Владимире 42-летний сотрудник одного из предприятий упал с четырёхметровой высоты, когда выполнял электромонтажные работы в производственном корпусе. В результате мужчина получил тяжёлые травмы. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Правоохранители предварительно установили, что пострадавший не был обеспечен средствами защиты, которые могли бы предотвратить трагедию.В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Проводится расследование.