Во Владимире 42-летний сотрудник одного из предприятий упал с четырёхметровой высоты, когда выполнял электромонтажные работы в производственном корпусе.
Во Владимире 42-летний сотрудник одного из предприятий упал с четырёхметровой высоты, когда выполнял электромонтажные работы в производственном корпусе. В результате мужчина получил тяжёлые травмы. Об этом рассказала СУ СКР по региону.
Правоохранители предварительно установили, что пострадавший не был обеспечен средствами защиты, которые могли бы предотвратить трагедию.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ. Проводится расследование.