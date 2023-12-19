Мужчину в траншее насмерть завалило грунтом. Инцидент случился 26 июля этого года, сообщили в прокуратуре. В этот день бригада рабочих трудилась на объекте. Судя по адресу (Большая

Мужчину в траншее насмерть завалило грунтом. Инцидент случился 26 июля этого года, сообщили в прокуратуре. В этот день бригада рабочих трудилась на объекте. Судя по адресу (Большая Нижегородская, 80А), все произошло на территории Владимирского хлебокомбината. Там фирма выполняла работы по устройству наружных сетей дренажной системы. После того, как экскаватор-погрузчик выкопал траншею, потерпевший спустился в неё