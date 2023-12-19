Во Владимире по «горячим следам» был задержан подозреваемый в убийстве 82-летней пенсионерки. Об...

Во Владимире по «горячим следам» был задержан подозреваемый в убийстве 82-летней пенсионерки.Об этой чудовищной истории рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего (по неосторожности) смерть потерпевшей.Выяснилось, что в квартире было обнаружено тело 82-летней жительницы города Владимира с телесными повреждениями.«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что ранее судимый 19-летний мужчина пришел в квартиру пенсионерки с сыном женщины. При совместном распитии спиртного между молодыми людьми возник конфликт, пенсионерка подошла к ним, чтобы успокоить, но подозреваемый стал наносить ей удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия...» - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан «по горячим следам».Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и пр.Фото: freepik.com