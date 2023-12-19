В мэрии также отмечают, что жалоб по поводу проблем с вывозом мусора растёт.

Во Владимире поднимается вопрос о невывезенном мусоре. В мэрии также отмечают, что жалоб по поводу проблем с вывозом мусора растёт, по их словам, проблема в припаркованных машинах, которые мешают проехать специальной технике.В городской администрации уже начали что-то делать – создали группу в мессенджере, куда включили представителей регоператора по обращению с отходами «Биотехнологии», чиновников администрации, представителей управляющих компаний и прокуроров. По их словам, это поможет оперативно реагировать на каждое такое сообщение.Напоминаем, что препятствование работе спецтехники наказуемо – административная ответственность в виде штрафа 4 тысячи рублей.