«Знать, чтобы обучить». Под таким названием Министерство образования и молодежной политики региона организовало серию семинаров-практикумов. Среди обсуждаемых тем – проблема травли в

«Знать, чтобы обучить». Под таким названием Министерство образования и молодежной политики региона организовало серию семинаров-практикумов. Среди обсуждаемых тем – проблема травли в школах. По словам замминистра образования и молодежной политики региона, это семинар имеет вполне конкретные цели. Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области Тема, с одной стороны, не нова, но с