Во Владимире расследуется уголовное дело о падении электромонтажника с высоты. Следственным...

Во Владимире расследуется уголовное дело о падении электромонтажника с высоты.Следственным органом СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Мы уже сообщали, что, по предварительным данным, в ходе выполнения работником электромонтажных работ в производственном корпусе предприятия вследствие необеспечения его средствами защиты, предотвращающими падение, 42-летний мужчина сорвался и упал с высоты 4 метров.В результате падения им получены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба облпрокуратуры. В частности, открытый перелом правой плечевой кости, закрытый перелом левой локтевой кости и другие.Фото: https://www.freepik.com