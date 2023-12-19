Во Владимирской области администрацию Киржачского района возглавит Елена Карпова. Об этом сегодня...

Во Владимирской области администрацию Киржачского района возглавит Елена Карпова.Об этом сегодня (19 декабря) официально сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своих социальных сетях.Известно, что решение было принято районным Советом народных депутатов на заседании.«Елена Геннадьевна имеет большой опыт в муниципальном управлении: она много лет руководила хозяйством в Собинке. Хорошо себя проявила. Под её руководством в городе много сделано для его развития. Уверен, её опыт, профессионализм и ответственное отношение к делу послужат на пользу Киржачскому району и его жителям. Участок непростой, со своей проблематикой, но динамично развивающийся и очень перспективный…» - отметил Александр Авдеев.Напомним, в данный момент на территории Киржачского района разворачивается особая экономическая зона, наблюдаются промышленный и туристический подъём.Фото: https://vk.com/vladimir_33_region; https://t.me/avdeev_o_vazhnom