В Собинке состоялся суд над супружеской парой.

В Собинке состоялся суд над супружеской парой. Мужа и жену признали виновным в разбое. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено осенью прошлого года. Супруги находились в гостях у своих знакомых и распивали алкоголь. Во время застолья вспыхнула ссора, и осуждённые стали требовать у одной из дам деньги. «Когда та отказалась, мужчина сорвал с её шеи дамскую сумку, откуда злоумышленники открыто похитили денежные средства в сумме 3 тыс. рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Супругам этого показалась мало, и они стали колотить потерпевшую и требовать назвать пароль от её карты. Затем они повели женщину к банкомату и по дороге ещё раз избили. Даме удалось перехитрить преступников и запереться в квартире своей подруги.Суд приговорил мужа к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима. Женщине дали два с половиной года заключения с отсрочкой наказания, так как у неё имеется маленький ребёнок. Также с преступников взыскали 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.