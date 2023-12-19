Города и районы Владимирской области получат 1,5 миллиарда рублей на благоустройство дворов и прилегающих территорий. Это произойдет в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства. В

Города и районы Владимирской области получат 1,5 миллиарда рублей на благоустройство дворов и прилегающих территорий. Это произойдет в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства. В областном бюджете предусмотрены субсидии для 83-х муниципалитеты, в которых проживает более 1000 человек и имеется более 15 многоквартирных домов. Таких населенных пу 83. Главы городов и районов в ближайшие месяцы