Дороже всего выйдет плата за детский сад во Владимире и Коврове.

С 1 января 2024 года вырастет максимальный размер родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях Владимирской области. Это следует из постановления областного правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Существеннее всего вырастет плата в детсадах Владимира и Коврова — за полный день родители дожны будут заплатить 184 рубля вместо нынешних 152. Кратковременное пребывание до 5 часов обойдётся в 78 рублей.Чуть дешевле обойдётся полный день в детском саду в Вязниковском, Собинском, Петушинском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах — 170-178 рублей. Ещё дешевле установлена плата в Гусь-Хрустальном — 163 рубля, в Муроме, Радужном и Судогодском районе — 162 рубля.Самое маленький размер родительской платы будет в Муромском, Меленковском и Селивановском районах — 124 и 139 рублей за полный день.