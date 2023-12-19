Во Владимирской области сотрудники МЧС вручают елочные игрушки-предупреждения. У сотрудников...

Во Владимирской области сотрудники МЧС вручают елочные игрушки-предупреждения.У сотрудников ковровского МЧС есть традиция - каждый год перед новогодними праздниками они проводят профилактическую акцию "Ёлочные игрушки от МЧС".- Это памятка, не забывайте о пожарной безопасности. Ёлку отключайте. Не забывайте про электроприборы и газовые плиты Электроприборы не забывайте из розеток выключать, ёлку. Не забывайте электроприборы отключать.- Подарок ещё?- Конечно. с наступающим!- Спасибо большое.Эти игрушки вешают на ёлку не только для красоты. На новогодних шарах дети рисуют пожарные машины, пишут номера телефонов экстренных служб и короткие правила пожарной безопасности. Потом игрушки украшают ёлки в домах ковровчан, напоминая, что нужно быть всегда начеку, особенно в период праздников.(Пресс-служба МЧС России по Владимирской области)