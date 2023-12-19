Во Владимирской области сотрудники МЧС вручают елочные игрушки-предупреждения.
У сотрудников...
Во Владимирской области сотрудники МЧС вручают елочные игрушки-предупреждения.
У сотрудников ковровского МЧС есть традиция - каждый год перед новогодними праздниками они проводят профилактическую акцию "Ёлочные игрушки от МЧС".
- Это памятка, не забывайте о пожарной безопасности. Ёлку отключайте. Не забывайте про электроприборы и газовые плиты Электроприборы не забывайте из розеток выключать, ёлку. Не забывайте электроприборы отключать.
- Подарок ещё?
- Конечно. с наступающим!
- Спасибо большое.
Эти игрушки вешают на ёлку не только для красоты. На новогодних шарах дети рисуют пожарные машины, пишут номера телефонов экстренных служб и короткие правила пожарной безопасности. Потом игрушки украшают ёлки в домах ковровчан, напоминая, что нужно быть всегда начеку, особенно в период праздников.
(Пресс-служба МЧС России по Владимирской области)