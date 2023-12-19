Во Владимирской области судебные приставы заставили горе-мать выплатить сыну крупную...

Во Владимирской области судебные приставы "заставили" горе-мать выплатить сыну крупную задолженность по алиментам.Жительница Судогды оплатила задолженность по алиментам - более 860 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.На исполнении в отделении судебных приставов Судогодского района находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.Как оказалось, 35-летняя женщина не выплачивала алименты на содержание своего сына.В результате образовалась задолженность - более 860 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства были наложены ограничения, включая запрет на выезд за пределы РФ, а также «обращено взыскание на денежные средства должника».Горе-мать привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.«Данные меры принудительного исполнения побудили неплательщицу к погашению задолженности по алиментам в полном объеме. После проведения профилактической беседы судебного пристава с мамой, получилось наладить контакт с сыном...» - сообщают в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: https://vk.com/public217309163