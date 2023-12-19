Во Владимирской области завершается сезон охоты на птицу. Сегодня - предпоследний день. В...

Во Владимирской области завершается сезон охоты на птицу.Сегодня - предпоследний день.В течение двадцати суток граждане должны подать в госохотинспекцию сведения о добытых охотничьих ресурсах. Где, кого и в каком количестве подстрелили.Таблица есть на оборотной стороне разрешения на охоту. Эти сведения нужны для госмониторинга и оценки продуктивности охоты.За непредоставление сведений грозит штраф, также госохотинспекция может отказать в выдаче нового разрешения.