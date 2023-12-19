Яйца подорожали еще в ноябре. И сейчас цены на них не снижаются. Как объяснили в региональном отделении Банка России, это связано с подорожанием импортных ветеринарных препаратов и кормовых

Яйца подорожали еще в ноябре. И сейчас цены на них не снижаются. Как объяснили в региональном отделении Банка России, это связано с подорожанием импортных ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Также свое влияние оказала и неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Она не позволила увеличить производство яиц вслед за ростом спроса. Подорожал не только этот продукт – в целом