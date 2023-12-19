Яйца подорожали еще в ноябре. И сейчас цены на них не снижаются. Как объяснили в региональном отделении Банка России, это связано с подорожанием импортных ветеринарных препаратов и кормовых
<a href="https://33live.ru/novosti/19-12-2023-vo-vladimirskom-otdelenii-banka-rossii-obyasnili-pochemu-podorozhali-yajca-i-taksi.html" target="_blank">Во владимирском отделении Банка России объяснили, почему подорожали яйца и такси</a> - Яйца подорожали еще в ноябре. И сейчас цены на них не снижаются. Как объяснили в региональном отделении Банка России, это связано с подорожанием импортных ветеринарных препаратов и кормовых
[url=https://33live.ru/novosti/19-12-2023-vo-vladimirskom-otdelenii-banka-rossii-obyasnili-pochemu-podorozhali-yajca-i-taksi.html]Во владимирском отделении Банка России объяснили, почему подорожали яйца и такси[/url] - Яйца подорожали еще в ноябре. И сейчас цены на них не снижаются. Как объяснили в региональном отделении Банка России, это связано с подорожанием импортных ветеринарных препаратов и кормовых